Berliner Polizei korrigiert sich: Keine Hepatitis-Ansteckungen durch Spritzen in Dienstpost

Quelle: www.globallookpress.com

Die Berliner Polizei hat frühere Angaben korrigiert, wonach sich Mitarbeiter an beschlagnahmten Drogenspritzen mit Hepatitis C infiziert haben. Seit 2005, dem Beginn der statistischen Erfassung, seien keine derartigen Fälle bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.