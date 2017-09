Stinkender, jedoch wertvoller Schatzfund an Strand auf Mallorca

Zwei Spanier seien in Porto Cristo im Osten der Insel zufällig auf knapp eineinhalb Kilogramm Wal-Ambra gestoßen, berichtete die Mallorca Zeitung am Donnerstag. Die stark riechenden, wachsartigen Klumpen aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen waren lange eine wichtige Substanz in der Parfümindustrie.