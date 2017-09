Festnahme bei Razzien gegen Reichsbürger in drei Bundesländern

Quelle: www.globallookpress.com Festnahme bei Razzien gegen Reichsbürgern in drei Bundesländern

Mit Razzien in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gingen Polizei und Justiz erneut gegen sogenannte Reichsbürger vor. In den drei Bundesländern seien sieben Objekte durchsucht worden, teilte das bayerische Innenministerium am Donnerstag mit. Im Visier der Behörden standen neun Anhänger der Reichsbürgerbewegung "Bundesstaat Bayern". Im Raum Schweinfurt wurde ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen.