Mensch gegen Esel: Urteil im Fall über Tier gefällt, das McLaren-Sportwagen mit Möhre verwechselte

Das Landgericht Gießen musste sich am Donnerstag mit einem äußerst kuriosen Fall auseinandersetzen. Das Gericht musste entscheiden, ob ein Esel schuld an Kratzern am Lack eines hochwertigen Sportwagens war.