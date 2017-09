Sklaven der Technik: Check-in-Software an Flughäfen weltweit abgestürzt

Quelle: www.globallookpress.com Sklaven der Technik: Check-in-Software an Flughäfen weltweit abgestürzt

Im europäischen Luftverkehr ist es am Donnerstagvormittag zu Problemen in den Buchungssystemen mehrerer Fluggesellschaften gekommen. Grund war eine Panne beim IT-Dienstleister Amadeus, wie dieser in Madrid bestätigte.