Ryanair streicht 18.000 Flüge, 400.000 Passagiere betroffen

Die irische Billig-Airline Ryanair hat am Mittwoch angekündigt, erneut Tausende von Flügen bis ins Frühjahr hinein zu streichen. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Personalprobleme in den Griff bekommen. Insgesamt sollen mehr als 700.000 Flugkarten annulliert werden.