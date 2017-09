Kein Spielzeug mehr: LEGO-Haus aus echten Baumaterialien in Dänemark gebaut [VIDEO]

In der dänischen Stadt Billund wird heute das Unterhaltungszentrum LEGO-Haus eröffnet. Es ist ein riesiges Gebäude, das einem Häuschen aus Legosteinen ähnelt, wurde aber aus echten Baumaterialien errichtet. Das Museum heißt Haus des Ziegels (Home of the Brick). Dort sollen sich zahlreiche interaktive Ausstellungen befinden.