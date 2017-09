US-Obergrenze für Flüchtlinge nur noch 45.000

Quelle: Reuters

Der US-Präsident Donald Trump will im kommenden Wirtschaftsjahr 2018 (Oktober 2017 bis September 2018) nur noch 45.000 Flüchtlinge ins Land lassen. Diese Obergrenze nannte das US-Außenministerium am Mittwoch in Washington.