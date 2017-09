Playboy-Gründer Hugh Hefner ist tot

Quelle: Reuters Playboy-Gründer Hugh Hefner ist tot

Der Gründer des Playboy-Magazins, Hugh Hefner, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Hefner "starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus 'The Playboy Mansion' im Kreis geliebter Menschen", heißt es in der Mitteilung des Playboys.