Baseballspieler verschüttet Chips von Fan des Gegners und kauft ihm neue Portion [VIDEO]

Der Spieler der US-amerikanischen Baseball-Mannschaft „Chicago Cubs“ Adisson Russel hat während eines Spiels gegen „St. Louis Cardinals“ die Chips eines Fans verschüttet. Kurz darauf kaufte er aber dem Baseballfan eine neue Portion, obwohl der Mann eigentlich die Gegenmannschaft unterstützte. Das Video mit dem sportlich-gastronomischen Zwischenfall wurde auf dem YouTube-Kanal des Nutzers Chris Goosens veröffentlicht.

Russel wollte den Ball fangen, der auf die Tribünen flog, als er auf einen Zuschauer prallte und eine Platte mit Chips aus seinen Händen schlug. Während der Pause kaufte der Sportler eine neue Portion, übergab sie dem Sportfan und posierte für ein Selfie.

