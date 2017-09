Sauberkeit hat keine Religion: Malaysischer Waschsalon muss Besuchsverbot für Nicht-Muslime aufheben

© Malay Mail Online Sauberkeit hat keine Religion: Malaysischer Waschsalon muss Besuchsverbot für Nicht-Muslime aufheben

In Malaysia muss ein öffentlicher Waschsalon auch Nicht-Muslime wieder an die Maschinen lassen. Der Regent des Bundesstaats Johor, Sultan Ibrahim, verfügte laut einem Bericht der Tageszeitung The Star, dass der Betreiber des Salons ein Besuchsverbot für Nicht-Muslime aufheben muss. Andernfalls soll der Betrieb dicht gemacht werden.