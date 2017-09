Bissiger Beifang: Hai beißt Mann in den Bauch und lässt ihn nicht mehr los [VIDEO]

© www.wikipedia.org Bissiger Fang: Hai beißt Mann in den Bauch und lässt ihn nicht mehr los

Ein Ammenhai hat an der Küste des US-Bundesstaates Florida einen Taucher angegriffen. Der Amerikaner Ervin Maccarty erholte sich an Bord eines Schiffes, während seine Freunde ins Meer tauchten und Hummer holten. Einer der Freunde schoss einen Rotbarsch an und Maccarty wollte ihm helfen, diesen aus dem Wasser zu holen.