Weiterer Schritt zu mehr Balance in der Welt: Russland vernichtet seine letzten Chemiewaffen

Weiterer Schritt zu mehr Balance in der Welt: Russland vernichtet seine letzten Chemiewaffen

Am Mittwoch wurden in Russland auf Befehl des Präsidenten Wladimir Putin die letzten Reste des einstigen sowjetischen Riesenarsenals an Chemiewaffen vernichtet. Der Staatschef nannte die Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien ein "historisches Ereignis" und einen weiteren Schritt, um etwas mehr Balance und Sicherheit in die Welt zu bringen, berichtet die Zeitung Rossijskaja Gaseta.