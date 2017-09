Bilanz des Arbeitskampfs: Deutsche streiken wenig – Slowaken und Japaner gar nicht

Im internationalen Vergleich streiken deutsche Arbeitnehmer weiterhin selten. Auf 1.000 Beschäftigte kommen im langjährigen Schnitt pro Jahr nur 7 arbeitskampfbedingte Ausfalltage, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft am Mittwoch in Köln berichtete. Unter den 22 von 2007 bis 2016 untersuchten OECD-Staaten gibt es acht Volkswirtschaften, in denen noch weniger Streiks als in Deutschland registriert wurden. Gar keine registrierten Arbeitskämpfe gab es in der Slowakei und Japan.