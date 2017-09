Alles-Inklusive und Alles-Erlaubt: Erste Sex-Kreuzfahrt startet in Venedig

© Twitter

In Venedig hat die erste Kreuzfahrt nur für Erwachsene "Desire Cruise" begonnen. Der Kreuzfahrtliner "Azamara Quest" startete am Dienstagabend, dem 26. September. Das 180 Meter lange Schiff macht eine Reise über das Adriatische Meer und besucht unterwegs Hafenstädte in Kroatien und Slowenien. Am 3. Oktober kehrt der Liner nach Venedig zurück.