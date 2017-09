Besser zweimal messen als einmal vergessen: USA bauen Prototypen für Mexiko-Mauer

Quelle: www.globallookpress.com Besser zweimal messen als einmal vergessen: USA bauen Prototypen für Mexiko-Mauer

Die US-Grenzschutzbehörde hat damit begonnen, Prototypen für die von Präsident Donald Trump versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Im kalifornischen San Diego begannen am Dienstag (Ortszeit) die Arbeiten an acht verschiedenen Entwürfen, wie die Behörde mitteilte. Vier davon sind aus Beton, die anderen sehen alternative Materialien vor. Je nach Entwurf seien sie zwischen 5,50 Metern und 9,10 Metern hoch, hieß es. Die Prototypen sollen in rund einem Monat fertiggestellt sein.