Länge doch wichtig? Twitter testet Tweets mit doppelter Zeichenanzahl

Einträge bei Twitter sollen vielleicht bald doppelt so viele Zeichen haben können als bisher. Der Kurznachrichtendienst zeigte sich in einem Blogeintrag am Dienstag schon vorab zuversichtlich, dass die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben werde. Dennoch wolle Twitter die Änderung „mit einer kleinen Gruppe“ von Nutzern testen, „bevor wir die Entscheidung treffen, sie für alle verfügbar zu machen“.