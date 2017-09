Justiz Vierteljahrhundert später: Kapetan Dragan für Verbrechen im Kroatienkrieg verurteilt

Der prominente serbische Kommandant Dragan Vasiljkovic ist wegen Kriegsverbrechen in Kroatien zu Beginn der 1990er Jahre zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das beschloss das Landgericht am Dienstag in der Adriastadt Split.