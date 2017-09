Korruption im italienischen Hochschulwesen – Ermittlung gegen 59 Steuerrechtsprofessoren

Korruptionsskandal im italienischen Hochschulwesen – Ermittlung gegen 59 Steuerrechtsprofessore

Ein umfassender Korruptionsskandal im Hochschulwesen sorgt in Italien für Aufruhr. Bildungsministerin Valeria Fedeli nannte es am Dienstag „inakzeptabel“, dass an verschiedenen Hochschulen des Landes offenbar mittels intransparenter Methoden und Korruption Lehrstühle vergeben worden sind. Am Montag waren sieben Professoren in mehreren Regionen des Landes unter Hausarrest gestellt worden, 22 weitere für ein Jahr suspendiert.