Selbst wenn alles längst verloren scheint: Forscher wecken Patienten aus 15-jährigem Koma auf

Durch elektrische Reizung eines Hirnnerves ist es Wissenschaftlern des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung Frankreichs gelungen, einen Mann aus dem Koma aufzuwecken und ihn teilweise zu Bewusstsein zu bringen. Vor dem medizinischen Durchbruch hatte der Kranke 15 Jahre in Koma verbracht.

Vor 15 Jahren erlitt der Patient im Alter von 20 Jahren schwere Kopfverletzungen durch einen Autounfall und fiel ins Koma. Der Grund dafür soll die Beschädigung besonderer Stellen im Gehirn sein, die seine für die Lebensfunktion zuständigen Hirnteile mit anderen wichtigen Teilen des Nervensystems verbinden. Diese Verbindung bringt der so genannte Nervus Vagus (der "umherschweifende Nerv") zustande, der an der Ausübung der Tätigkeiten fast aller innerer Organe beteiligt ist. So kamen die Forscher auf die Idee, diesen Nerv elektrisch zu stimulieren. Der Versuch erwies sich als erfolgreich, weil die elektrische Reizung des Hirnnervs positiv auf den Zustand des im Koma liegenden Patienten einwirkte und diesen aufweckte. Nach vielen Jahren im vegetativen Zustand kam der Patient zu minimalem Bewusstsein. Jetzt reagiert der Patient auf Worte der Familie und befolgt einfache Anweisungen vonseiten der Ärzte.

