Zentrale Führungsfigur des IS in Deutschland vor Gericht

Quelle: www.globallookpress.com Zentrale Führungsfigur des IS in Deutschland vor Gericht

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Oberlandesgericht Celle am Dienstag der Prozess gegen den Hassprediger Abu Walaa begonnen. Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Deutschland.