Außenvertretung der Volksrepublik Donezk in Frankreich eröffnet

Am Montag wurde in Marseille die Vertretung der selbstproklamierten Volksrepublik Donezk in Frankreich feierlich eingeweiht. Sie wurde zur fünften Außenstelle der Republik neben den bereits bestehenden Filialen in Griechenland, Italien, Tschechien und Finnland.