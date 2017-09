24 Stunden ohne Nachrichten wegen Streiks in Griechenland

Wegen eines Journalistenstreiks gibt es am Dienstag in Griechenland keine Nachrichten in Radio und Fernsehen. Der Streik begann um 5 Uhr Uhr MESZ und soll am Mittwoch um die gleiche Zeit enden. Auch die staatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA wird bestreikt.