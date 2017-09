Kampf gegen Übergewicht verloren: Einstmals schwerste Frau der Welt an Blutvergiftung gestorben

Quelle: Reuters Kampf gegen Übergewicht verloren: Einstmals schwerste Frau der Welt an Blutvergiftung gestorben

Die einst angeblich schwerste Frau der Welt ist in einem Krankenhaus in Abu Dhabi gestorben. Die 36-jährige Ägypterin Eman Ahmed sei am Montag einer Blutvergiftung erlegen, die sie sich während einer Behandlung zugezogen habe, sagte ein Sprecher der Klinik der Deutschen Presse-Agentur.