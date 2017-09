Babymilch-Bande im Ruhrgebiet ertappt – 50 Diebe setzten Beute aus Drogeriemärkten in China ab

Quelle: www.globallookpress.com Babymilch-Bande im Ruhrgebiet ertappt – 50 Diebe setzten Beute aus Drogeriemärkten in China ab

Eine Babymilch-Bande ist der Polizei im Ruhrgebiet ins Netz gegangen. Rund 50 Bandenmitglieder sollen im großen Stil Babymilchpulver und Kosmetikprodukte aus Drogeriemärkten für den Absatz in China gestohlen haben. Fahnder nahmen 27 von ihnen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Dem Zugriff waren Razzien in Oberhausen, Marl, Essen, Oberhausen, Duisburg und Gelsenkirchen vorausgegangen. Zuvor hatte die Polizei monatelang verdeckt ermittelt.