Flug Moskau-Krim gehört zu den verkehrsreichsten Routen der Welt

Die Strecke befindet sich auf dem zwölften Platz im Ranking der meistgeflogenen Strecken der Welt. Im Juli dieses Jahrs sind mehr als 186.000 Passagiere von Moskau (Flughafen Domodedovo) nach Simferopol geflogen.

Der Datendienst Routesonline stellte die meistbeflogenen Strecken vor. Unter den ersten Zwanzig liegen 18 allein in Asien. An der Spitze liegt die Strecke von Hong Kong nach Taipei in Taiwan: mehr als 450.000 Menschen flogen diese Richtung im Juli. Auf dem zweiten Platz befindet sich die Verbindung von der indonesischen Hauptstadt Jakarta nach Singapur mit 322.000 verkauften Tickets. Dahinter folgen die Flugrouten Kuala Lumpur (Malaysia) – Singapur mit etwa 270.000 Reisenden und Seoul (Südkorea) – Osaka (Japan) mit 233.000 Reisenden. In Top 5 befindet sich auch der Flug von Hong Kong nach Shanghai – den nutzten 225.000 Menschen. Überraschend schaffte es keine einzige Amerika-Route unter die Top 20.

