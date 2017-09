USA: Kirchenhelfer stoppt bewaffneten Angreifer mit bloßen Händen

In der Stadt Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat ein Kirchenbesucher einen bewaffneten Angreifer gestoppt, teilte am Montag der Fernsehsender BBC News mit. Der Zwischenfall ereignete sich am 24. September. Der maskierte Angreifer sudanesischer Herkunft, Emanuel Kidega Samson, betrat die Kirche und öffnete das Feuer.