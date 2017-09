Medien: Menschenfresser in Russland festgenommen - Ehepaar hat bis zu 30 Menschen ermordet

Manchmal ist die Realität schlimmer als Horrorfilme: In der Region Krasnodar in Südrussland sind Kannibalen festgenommen worden, die angeblich für eine ganze Reihe von grausamen Morden verantwortlich sind. Medien zufolge soll das Ehepaar seit dem Jahr 1999 bis zu 30 Menschen ermordet, zerstückelt und später gegessen haben. Außerdem sollen Körperteile ihrer Opfer für den späteren Verzehr in ihrer Wohnung gelagert worden sein.