Nach Putschversuch in der Türkei: 54.400 Menschen in Untersuchungshaft und 5.000 Prozesse eröffnet

In Zusammenhang mit dem Putschversuch vom vergangenen Jahr in der Türkei sitzen nach Angaben des Ministerpräsidenten etwa 54.400 Menschen in Untersuchungshaft. Fast 5.000 Prozesse seien eröffnet worden, sagte Binali Yildirim am Montag in einem Interview mit dem Sender CNN Türk und anderen Fernsehsendern. Etwa 101.000 Menschen hätten bei der zuständigen Regierungskommission Beschwerde gegen ihre Entlassung oder Suspendierung eingelegt.