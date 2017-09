Viel Lärm um nichts: CSU beschließt doch Festhalten an Fraktionsgemeinschaft mit CDU

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people/Michael Trammer

Die CSU hält an der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag fest. Das hat der Parteivorstand am Montag ohne Gegenstimme beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatte sich die Meldung verbreitet, dass CSU-Chef Seehofer die Fraktionsgemeinschaft in Frage gestellt habe.