Australien meldet sich im Weltall zurück - Gründung nationaler Raumfahrtbehörde beschlossen

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Australien soll eine eigene nationale Raumfahrtbehörde bekommen. Das kündigte die amtierende Wissenschaftsministerin Michaelia Cash am Montag an. "Die globale Raumfahrtindustrie wächst schnell, und es ist sehr wichtig, dass Australien Teil dieses Wachstums ist", sagte die Ministerin in einer Stellungnahme. Eine eigene nationale Raumfahrtbehörde solle auf lange Sicht die Entwicklung von Raumfahrttechnologie sicherstellen.