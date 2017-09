Trump verkündet neue Visa-Beschränkungen: Sieben Länder betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Trump verkündet neue Visa-Beschränkungen: Sieben Länder sind betroffen (Symbolbild)

Die US-Regierung von Donald Trump hat am Sonntag neue, zumindest teilweise Einreisesperren für Menschen aus sieben Ländern verkündet. Es sind der Tschad, der Iran, Libyen, Nordkorea, Syrien, Venezuela und der Jemen, wie das Weiße Haus am Sonntagabend (Ortszeit) bekanntgab. Diese Staaten würden den Anforderungen der USA für ausreichende Sicherheitsüberprüfungen von Visa-Antragstellern nicht genügen, hieß es in der Mitteilung.