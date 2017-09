Syrien: Russischer Generalleutnant durch IS-Minenwerferbeschuss in Deir ez-Zor getötet

Der russische Generalleutnant Walerij Assapow ist infolge eines Granatenbeschusses in Syrien getötet worden, teilte am Sonntag das russische Verteidigungsministerium mit. Die Kämpfer der Terrorgruppierung "Islamischer Staat" griffen einen Stützpunkt der syrischen Regierungsarmee an, wo sich der Offizier befand – er hatte dort Unterstützung während der Befreiungsoperation in Deir ez-Zor geleistet. Bei dem Minenwerferbeschuss erlitt Assapow tödliche Verletzungen.