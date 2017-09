Tödliche Auseinandersetzung: Ukrainer und Kasache streiten in Asylunterkunft in Niederbayern

Quelle: www.globallookpress.com Tödliche Auseinandersetzung: Ukrainer und Kasache streiten in Asylunterkunft in Niederbayern

Bei einem Streit in einer Asylbewerber-Unterkunft im niederbayerischen Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Der Ukrainer wohnte mit einem 47-Jährigen aus Kasachstan in einem Zimmer, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagvormittag sei es zwischen den Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei sei der Jüngere durch seinen Zimmergenossen so schwer verletzt worden, dass er noch in der Unterkunft starb.