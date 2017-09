Gescheiterter Schmuggel: Rhinozeros-Hörner für 360.000 Euro im Bangkoker Flughafen beschlagnahmt

© bangkokpost.com Gescheiterter Schmuggel: Rhinozeros-Hörner für 360.000 Euro im Bangkoker Flughafen beschlagnahmt

Auf einem Flughafen in Thailands Hauptstadt Bangkok ist der versuchte Schmuggel von Rhinozeros-Hörnern aufgeflogen. In den Koffern dreier Vietnamesen fand der Zoll 15 Hörner der gefährdeten Tiere mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von 15 Millionen Baht (etwa 360.000 Euro), wie die Zeitung Bangkok Post am Sonntag berichtete.