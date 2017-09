Traditionalisten werfen Papst Franziskus "Häresie" vor

Dutzende konservative katholische Theologen, Priester und Religionsvertreter haben Papst Franziskus in einem offenen Brief Glaubensabweichung vorgeworfen. Das Schreiben trägt den Titel "Zurechtweisung wegen der Verbreitung von Häresien" und ist unter anderem am Sonntag von La Stampa veröffentlicht worden. Der Streit dreht sich um das päpstliche Schreiben "Amoris Laetitia", in dem es unter anderem um einen offeneren Umgang der römisch-katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen geht.