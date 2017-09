Katalanische Separatisten verteilen eine Million Wahlzettel

Quelle: Reuters

Eine Woche vor dem verbotenen Referendum über die Loslösung von Spanien haben Separatisten überall in Katalonien Wahlzettel verteilt. Rund eine Million Stimmzettel seien am Sonntag in der Hauptstadt Barcelona und in anderen katalanischen Städten und Gemeinden an Wahlberechtigte ausgehändigt worden, sagte der Präsident des Kulturverbandes Omnium Cultural, Jordi Cuixart.