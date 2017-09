Passagiermaschine verliert über Japan Stück von Rumpfverkleidung

Quelle: Reuters Passagiermaschine verliert über Japan Stück von Rumpfverkleidung (Symbolbild)

Eine Passagiermaschine der niederländischen Airline KLM hat am Samstag nach ihrem Start in Japan ein Stück der Rumpfaußenverkleidung verloren. Das ungefähr einen Quadratmeter große Teil sei aus 2.500 Meter Höhe über der Stadt Osaka in die Tiefe gestürzt und habe ein Auto getroffen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Sonntag. Es sei niemand verletzt worden.