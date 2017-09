Geld aus der Luft: Schweizer Firma exportiert Alpenluft in Sprühdosen

© Screenshot der Webseite Geld aus der Luft: Schweizer Firma exportiert Alpenluft in Sprühdosen

Ein Schweizer Unternehmen hat jüngst damit begonnen, eidgenössische Bergluft ins Ausland zu exportieren. Die Gründer des Start-ups Swiss Alpin Air verkaufen ihre Ware in Sprühdosen, die jeweils sieben Liter Atemsubstanz beinhalten. Wer an den Alpen riechen will, muss dafür 19,95 Franken zahlen. Die Menge reicht für etwa 120 Atemzüge. Wer mehr Luft braucht, kann mit einer Ermäßigung rechnen: Zwölf Sprühdosen gibt es für lediglich 185,95 Franken.