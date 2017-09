Drei Männer fliehen mithilfe von Bettlaken aus Heilanstalt in Baden-Württemberg

Mit verknoteten Bettlaken und einem selbstgebauten Rammbock aus Bettkasten-Holz sind drei Männer aus einer Forensischen Psychiatrie in Baden-Württemberg geflohen. Nach Angaben der Polizei seien die Männer am Samstagabend aus dem zweiten Stock der Anstalt in Zwiefalten ausgebrochen. Sie hätten mithilfe von Bettkasten-Holz einen Rammbock gebaut und damit die alte Außenwand aus Ziegelsteinen durchbrochen. Anschließend hätten sie sich dann mit verknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock abgeseilt.