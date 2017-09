USA fordern "erhebliche Veränderungen" am NAFTA-Abkommen

Quelle: Reuters

Zum Auftakt der dritten Runde der Neuverhandlungen über das nordamerikanische Freihandelsabkommens NAFTA haben die Vereinigten Staaten gefordert, die Vereinbarung mit Kanada und Mexiko in wesentlichen Teilen zu überarbeiten. "Die USA verpflichten sich weiter, erhebliche Veränderungen an NAFTA voranzutreiben und auszuhandeln", sagte US-Unterhändler John Melle dem Wall Street Journal in einer Mitteilung am Samstag.