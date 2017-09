"And now we say, Heil Hitler": US-Lehrerin verliert Job wegen Hitlergrußes

Eine Grund- und Übergangsschule im US-Bundestaat Vermont musste in dieser Woche eine Lehrerin entlassen, weil sie Drittklässlern den Hitlergruß beigebracht hatte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, als die Vertretung ihre Schüler in den Speiseraum führte. Die Frau gestand ihre Schuld.