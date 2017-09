Keine Papstmesse am Strand: Streit in Peru eskaliert

Quelle: Reuters Keine Papstmesse am Strand: Streit in Peru eskaliert

Die katholische Kirche in Peru hat ein Veto der Regierung gegen eine geplante große Messe mit Papst Franziskus am Pazifikstrand in der Hauptstadt Lima scharf kritisiert. Kardinal Juan Luis Cipriani sprach im Radio von einer eigenmächtigen Entscheidung. Er betonte: "Ich bin sicher, dass der Papst nichts dazu gesagt hat."