Gericht in Kopenhagen lässt zwei Männer wegen Drohnenbeschaffung für IS verhaften

Quelle: Reuters

Ein Gericht in Kopenhagen hat am Freitag einen 28-jährigen Mann für 25 Tage verhaften lassen, der nach Angaben der dänischen Polizei für die Terrormiliz "Islamischer Staat" Drohen und andere hochtechnologische Geräte gekauft haben soll. Der Verdächtige bestreitet aber seine Schuld und weist jede Kooperation mit dem IS von sich zurück.