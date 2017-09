Bangladesch setzt Truppen für Versorgung von Rohingya-Flüchtlingen ein

Bangladesch hat am Samstag Soldaten in das Grenzgebiet zu Myanmar geschickt, die bei der Versorgung der aus dem Nachbarland geflohenen Rohingya helfen sollen. Die Soldaten sollen von diesem Samstag an im Grenzbezirk Cox's Bazar Hilfsgüter verteilen und Notunterkünfte bauen. Aus dem buddhistischen Myanmar sind etwa 430.000 Angehörige der muslimischen Volksgruppe nach Bangladesch geflohen.