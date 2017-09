Riss im Staudamm: Behörden in Puerto Rico evakuieren 320 Menschen

Quelle: Reuters Riss im Staudamm: Behörden in Puerto Rico evakuieren 320 Menschen (Symbolbild)

Auf der Karibikinsel Puerto Rico hält ein Riss in einem großen Staudamm die Menschen weiter in Atem. 320 Menschen sind aus den besonders gefährdeten Gebieten am See Guajataca im Nordwesten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Die örtlichen Behörden beobachten weiterhin einen Riss in der Mauer, der etwa 60 Zentimeter lang ist. Nach Angaben der Zeitung El nuevo dia sind insgesamt 70.000 Menschen bedroht.