Mordanschlag in Donezk: Acht Menschen kommen mit Verletzungen davon

Am Samstagmorgen hat es in der ostukrainischen Metropole Donezk zwei Explosionen gegeben. Acht Menschen erlitten Verletzungen. Die Behörden der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk nannten die Detonationen einen versuchten Mord an dem Finanzminister Alexander Timofejew. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.