Trockenheit und starke Winde verursachen neue Brände in Griechenland

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Eine seit mehreren Wochen andauernde Dürre und starke Winde haben in Griechenland zu Wald- und Buschbränden geführt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, habe sie binnen 24 Stunden in 72 Fällen ausrücken müssen, um die Flammen zu bekämpfen. Betroffen war vor allem die Ferien-Halbinsel Chalkidiki im Norden des Landes. Dort wurden zwei Häuser nahe der Ortschaft Moles Kalives zerstört.