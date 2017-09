Russland verteilt zehn Tonnen Hilfsgüter in Deeskalationszone bei Homs

Quelle: Sputnik Russland verteilt zehn Tonnen Hilfsgüter in Deeskalationszone bei Homs (Symbolbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in die Deeskalationszone im Gouvernement Homs rund zehn Tonnen Hilfsgüter geliefert. Die humanitäre Hilfe wurde unter der Bevölkerung am Checkpoint in der Ortschaft Al-Dar al-Kabirah verteilt. Die Ladung bestand aus Mehl, Tee, Reis, Zucker und Fleischkonserven.