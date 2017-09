Kriegsszenen in Rio de Janeiro: Militär besetzt Favela

In der größten Favela von Rio de Janeiro ist die Gewalt zwischen Drogenbanden und den Sicherheitskräften eskaliert. Die Behörden schickten am Freitag in das Armenviertel Rocinha mit geschätzt mehr als 70.000 Einwohnern 950 Soldaten, nachdem der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, rasche Unterstützung angefordert hatte.